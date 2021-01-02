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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 05:09

  chipmunk написав:
  тарасов написав:по другим банкам требуется смс, а они от земели просто не приходят...

мона на гарячці питати коди, але там не завжди розуміють шонада.

Та ладно, еще ни разу не было, чтоб пришлось дополнительно что-то разъяснять. Говорю, мол нужен код подтверждения операции, и все правильно понимают. Тьху-тьху, чтоб не сглазить.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:54

Re: Банк Земельний Капiтал

Земкап, красавца, сделал работу с 10 до 15 кол центр ноль вообще не алё что как насколько??? Кто как хочет так иииии
БОБЁР
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:33

  БОБЁР написав:Земкап, красавца, сделал работу с 10 до 15 кол центр ноль вообще не алё что как насколько??? Кто как хочет так иииии

ну по картам мона на процессинг ПУМБы звонить 0800505555
А по депо -- ёоок
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:37

Re: Банк Земельний Капiтал

Спасибо коллега
БОБЁР
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:05

  БОБЁР написав:Земкап, красавца, сделал работу с 10 до 15 кол центр ноль вообще не алё что как насколько??? Кто как хочет так иииии


Сегодня хотел зайти в отделение Киев (Крещатик) в 15.40 - закрыто "работаем до 15.00" :evil:
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:35

  VASH написав:
  БОБЁР написав:Земкап, красавца, сделал работу с 10 до 15 кол центр ноль вообще не алё что как насколько??? Кто как хочет так иииии


Сегодня хотел зайти в отделение Киев (Крещатик) в 15.40 - закрыто "работаем до 15.00" :evil:

тю як всё хорошо.
люди как люди - работают световой день.
а в Днепре шо лошадки пашут по самые 18.
вот шо значит столица, а не провинция.
коммунизм начинается со столицы :wink:
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:29

Re: Банк Земельний Капiтал

Есть здесь кто из этой банки кто читает ветку - донесите до руководства о политике вкладов с пополнением - вы сделали неправильно пополнять можно только на сумму первоначального вклада - многие клиенты разворачиваются и уходят. Сделайте как было раньше - как альтернативу можете повысить минимальный вклад, например до 50000 грн
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:44

  бульбик написав:Есть здесь кто из этой банки кто читает ветку - донесите до руководства о политике вкладов с пополнением - вы сделали неправильно пополнять можно только на сумму первоначального вклада - многие клиенты разворачиваются и уходят. Сделайте как было раньше - как альтернативу можете повысить минимальный вклад, например до 50000 грн

Ну так банка это ж спецом сделала, шобы вы, как и хотите, делали начальный вклад на осязаемую сумму -- на оте 50К :)

У меня старые анлим-сТолбики на 7500 под 15,75% в ноябре заканчиваются. Ото банка и кипишует из-за таких как я.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 16:07

Re: Банк Земельний Капiтал

И еще сделайте проценты хотя бы 17%, а как альтернативу можете повысить минимальный вклад, например до 100000 грн. :mrgreen:
Сейчас уже у многих банков есть ограничение на пополнение, начиная от ограничения на срок пополнения (например, 3 месяца из 12) и заканчивая пополнением на обшую сумму, не превышающую начальную сумму в сколько-то раз.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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