Банк Земельний Капiтал

бульбик написав:Есть здесь кто из этой банки кто читает ветку - донесите до руководства о политике вкладов с пополнением - вы сделали неправильно пополнять можно только на сумму первоначального вклада - многие клиенты разворачиваются и уходят. Сделайте как было раньше - как альтернативу можете повысить минимальный вклад, например до 50000 грн
Ну так банка это ж спецом сделала, шобы вы, как и хотите, делали начальный вклад на осязаемую сумму -- на оте 50К
У меня старые анлим-сТолбики на 7500 под 15,75% в ноябре заканчиваются. Ото банка и кипишует из-за таких как я.
С декабря никак карту не родят на отделение,вообще минус 140 по обслуживание