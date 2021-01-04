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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:20

  clientage написав:
  бульбик написав:Есть здесь кто из этой банки кто читает ветку - донесите до руководства о политике вкладов с пополнением - вы сделали неправильно пополнять можно только на сумму первоначального вклада - многие клиенты разворачиваются и уходят. Сделайте как было раньше - как альтернативу можете повысить минимальный вклад, например до 50000 грн

Ну так банка это ж спецом сделала, шобы вы, как и хотите, делали начальный вклад на осязаемую сумму -- на оте 50К :)

У меня старые анлим-сТолбики на 7500 под 15,75% в ноябре заканчиваются. Ото банка и кипишует из-за таких как я.

С декабря никак карту не родят на отделение,вообще минус 140 по обслуживание
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:39

Не стремно ли вкладывать деньги в банк?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:48

  sens написав:С декабря никак карту не родят на отделение,вообще минус 140 по обслуживание

А в каком отделении? На Крещатике я получала карту в начале декабря, причем карта уже была готова в ноябре и ждала моего визита в отделение.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:50

  Investor_K написав:Не стремно ли вкладывать деньги в банк?

В пределах 200К не стремно
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:43

  lubopytnaya написав:
  sens написав:С декабря никак карту не родят на отделение,вообще минус 140 по обслуживание

А в каком отделении? На Крещатике я получала карту в начале декабря, причем карта уже была готова в ноябре и ждала моего визита в отделение.

В этом же отделении говорили, что карта выпускается автоматом в том месяце, в котором заканчивается предыдущая. Но забрать ее можно не ранее 1-го числа следующего месяца. Например, в ноябре закончилась, перевыпустилась, забрать можно, начиная с 1-го декабря.
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