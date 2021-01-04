Банк Земельний Капiтал

бульбик написав:Есть здесь кто из этой банки кто читает ветку - донесите до руководства о политике вкладов с пополнением - вы сделали неправильно пополнять можно только на сумму первоначального вклада - многие клиенты разворачиваются и уходят. Сделайте как было раньше - как альтернативу можете повысить минимальный вклад, например до 50000 грн
Ну так банка это ж спецом сделала, шобы вы, как и хотите, делали начальный вклад на осязаемую сумму -- на оте 50К
У меня старые анлим-сТолбики на 7500 под 15,75% в ноябре заканчиваются. Ото банка и кипишует из-за таких как я.
С декабря никак карту не родят на отделение,вообще минус 140 по обслуживание
sens написав:С декабря никак карту не родят на отделение,вообще минус 140 по обслуживание
А в каком отделении? На Крещатике я получала карту в начале декабря, причем карта уже была готова в ноябре и ждала моего визита в отделение.
В этом же отделении говорили, что карта выпускается автоматом в том месяце, в котором заканчивается предыдущая. Но забрать ее можно не ранее 1-го числа следующего месяца. Например, в ноябре закончилась, перевыпустилась, забрать можно, начиная с 1-го декабря.
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