RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:20

  clientage написав:
  бульбик написав:Есть здесь кто из этой банки кто читает ветку - донесите до руководства о политике вкладов с пополнением - вы сделали неправильно пополнять можно только на сумму первоначального вклада - многие клиенты разворачиваются и уходят. Сделайте как было раньше - как альтернативу можете повысить минимальный вклад, например до 50000 грн

Ну так банка это ж спецом сделала, шобы вы, как и хотите, делали начальный вклад на осязаемую сумму -- на оте 50К :)

У меня старые анлим-сТолбики на 7500 под 15,75% в ноябре заканчиваются. Ото банка и кипишует из-за таких как я.

С декабря никак карту не родят на отделение,вообще минус 140 по обслуживание
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12541
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:39

Не стремно ли вкладывать деньги в банк?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6085
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:48

  sens написав:С декабря никак карту не родят на отделение,вообще минус 140 по обслуживание

А в каком отделении? На Крещатике я получала карту в начале декабря, причем карта уже была готова в ноябре и ждала моего визита в отделение.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4304
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1285 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:50

  Investor_K написав:Не стремно ли вкладывать деньги в банк?

В пределах 200К не стремно
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4304
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1285 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:43

  lubopytnaya написав:
  sens написав:С декабря никак карту не родят на отделение,вообще минус 140 по обслуживание

А в каком отделении? На Крещатике я получала карту в начале декабря, причем карта уже была готова в ноябре и ждала моего визита в отделение.

В этом же отделении говорили, что карта выпускается автоматом в том месяце, в котором заканчивается предыдущая. Но забрать ее можно не ранее 1-го числа следующего месяца. Например, в ноябре закончилась, перевыпустилась, забрать можно, начиная с 1-го декабря.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
Повідомлень: 415
З нами з: 29.03.14
Подякував: 28 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 00:09

Re: Банк Земельний Капiтал

  Annet_ написав:В этом же отделении говорили, что карта выпускается автоматом в том месяце, в котором заканчивается предыдущая. Но забрать ее можно не ранее 1-го числа следующего месяца. Например, в ноябре закончилась, перевыпустилась, забрать можно, начиная с 1-го декабря.

Второй раз перевыпускался по сроку. Карта выпускается автоматом в первой половине месяца окончания срока действия, и после звонка в отд-е ее можно забрать. Но оч. настойчиво пытаются забрать/порезать старую карту, которая таки не блокируется до конца срока дейстия :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33554
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2651 раз.
Подякували: 3978 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:14

Investor_K
Уважаемые вкладчики и клиенты банка АТ «КБ «Земельный Капитал»!!!
По достоверной информации из проверенных источников, на сегодняшний день банк находится в состоянии полного банкротства. Выдача депозитов физическим лицам досрочно, согласно условиям депозитных договоров, банк уже не в состоянии выполнять. Я на днях явилась свидетелем данного инцидента с одним из вкладчиков этого банка в отделении по адресу: г. Киев, ул. Крещатик. 19-А (кстати, сумма депозитного вклада была мизерная, а именно 7500 долларов США).
Также имею дополнительную достоверную информацию по этому финансовому учреждению о том, что в отношении должностных лиц этого банка, открыто криминальное дело № 42020040000000640 о подозрении в злоупотреблении служебным положением этими должностными лицами банка в части присвоения чужого имущества, а именно денежных средств, с последующей выдачей кредитов юридическим лицам ведущих фиктивную хозяйственную деятельность.
Господа, ничего не напоминает?
Ольга Полищук
Olga_P
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:34

Olga_P Ольга, да вы, вероятно, миллиардер? :roll:
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 1418
З нами з: 30.03.15
Подякував: 213 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 38394041
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, ramaz, ramzes4, Valeriy237, ziks і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4583, 4584, 4585
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45842 5654268
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 січ, 2021 21:46
ziks
Банк Січ 1 ... 35, 36, 37
Модератор » Нед 24 лис, 2013 00:05
363 77956
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 січ, 2021 21:35
Ромасик
Идея Банк 1 ... 1909, 1910, 1911
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19102 2702993
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 січ, 2021 20:32
Кащей

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (29182)
29.01.2021 21:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.