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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 січ, 2021 09:52
Оля, ну кто сейчас так пишет.
ником не позорте ольгинских
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v57
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П'ят 29 січ, 2021 23:45
rollo
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