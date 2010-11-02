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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 бер, 2021 13:31
Че-то с Земелей не так. Не отдает деньги с карт по р2р. Ладно Моня "все починил" у себя, но и Фарсом, Приватом тоже вытянуть не получается. На горячке лепят про неправильный свв.
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Кащей
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Додано: Чет 25 бер, 2021 14:26
Я снял БРВ,без проблем
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clientage
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Додано: Чет 25 бер, 2021 15:19
clientage написав:
БРВ
БРВ - это кто?
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Кащей
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Додано: Чет 25 бер, 2021 15:23
Кащей написав: clientage написав:
БРВ
БРВ - это кто?
БВР
шото руки-крюки и мысли набекрень, весна https://bvr.com.ua/
(р)
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clientage
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Додано: Чет 25 бер, 2021 15:40
clientage написав:
БВР
Востока нету, но Алла подставила плечо. Приват подлый вообще аккаунт залочил, придется в оффлайн выходить подтверждать.
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Кащей
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Додано: Чет 15 кві, 2021 12:26
В очередной раз с 12 апреля опять снизили ставки. Ну что ж значит пришло время прощаться с ними
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бульбик
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Додано: Чет 15 кві, 2021 12:28
бульбик написав:
В очередной раз с 12 апреля опять снизили ставки. Ну что ж значит пришло время прощаться с ними
15.75% до конца осени, анлим пополняшка, ежемес %% -- нее, я потерплю
Вот буйки ток тереблю
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clientage
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