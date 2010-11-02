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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 13:31

Re: Банк Земельний Капiтал

Че-то с Земелей не так. Не отдает деньги с карт по р2р. Ладно Моня "все починил" у себя, но и Фарсом, Приватом тоже вытянуть не получается. На горячке лепят про неправильный свв.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 14:26

Я снял БРВ,без проблем
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 15:19

Re: Банк Земельний Капiтал

  clientage написав:БРВ
БРВ - это кто?
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 15:23

  Кащей написав:
  clientage написав:БРВ
БРВ - это кто?

БВР
шото руки-крюки и мысли набекрень, весна :)
https://bvr.com.ua/ (р)
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 15:40

Re: Банк Земельний Капiтал

  clientage написав:БВР
Востока нету, но Алла подставила плечо. Приват подлый вообще аккаунт залочил, придется в оффлайн выходить подтверждать.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:26

Re: Банк Земельний Капiтал

В очередной раз с 12 апреля опять снизили ставки. Ну что ж значит пришло время прощаться с ними
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:28

  бульбик написав:В очередной раз с 12 апреля опять снизили ставки. Ну что ж значит пришло время прощаться с ними

15.75% до конца осени, анлим пополняшка, ежемес %% -- нее, я потерплю :)
Вот буйки ток тереблю :)
clientage
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