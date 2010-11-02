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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 кві, 2021 16:42
Sergion написав:
У меня 15,00 до декабря с пополнением анлим )
А в наших краях Зємєлі небуло і немає.
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