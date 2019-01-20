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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:58
Danik написав:
С 20 числа не могут выплатить деньги по закончившемуся депо. Киев.
Яким макаром чинили шкандаль?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:14
Я сегодня был в отделении в Киеве.Очень странная ситуация.Менеджеры все поувальнялись.Выписки на проценты выдает начальник.В кассе только мелкие купюры.Когда я получал проценты начальнице кто-то позвонил и они ругались по поводу выплаты депозита.Может ничего страшного и нет Может просто показалось.Посмотрим.
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Вадимка
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П'ят 23 лип, 2021 22:28
klug
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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