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Обслуговування в українських
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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:58

  Danik написав:С 20 числа не могут выплатить деньги по закончившемуся депо. Киев.

Яким макаром чинили шкандаль?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37768
З нами з: 22.11.13
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Подякували: 1887 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:14

Re: Банк Земельний Капiтал

Я сегодня был в отделении в Киеве.Очень странная ситуация.Менеджеры все поувальнялись.Выписки на проценты выдает начальник.В кассе только мелкие купюры.Когда я получал проценты начальнице кто-то позвонил и они ругались по поводу выплаты депозита.Может ничего страшного и нет Может просто показалось.Посмотрим.
Вадимка
 
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З нами з: 13.01.15
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