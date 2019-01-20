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Банк Земельний Капiтал
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:58
Danik написав:
С 20 числа не могут выплатить деньги по закончившемуся депо. Киев.
Яким макаром чинили шкандаль?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:14
Я сегодня был в отделении в Киеве.Очень странная ситуация.Менеджеры все поувальнялись.Выписки на проценты выдает начальник.В кассе только мелкие купюры.Когда я получал проценты начальнице кто-то позвонил и они ругались по поводу выплаты депозита.Может ничего страшного и нет Может просто показалось.Посмотрим.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 14:19
Квесторе_поверніться написав: Danik написав:
С 20 числа не могут выплатить деньги по закончившемуся депо. Киев.
Яким макаром чинили шкандаль?
В пятницу звонил к ним на горячую линию, оставил "типа" жалобу. Дали телефон когото из отделения где я обслуживаюсь сказавши что это поможет решить проблему, но торубку там никто не берет. Пока писец какой то.
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Danik
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Додано: Суб 24 лип, 2021 15:02
Danik написав:
С 20 числа не могут выплатить деньги по закончившемуся депо. Киев.
Так депо же падает по окончанию на депо карту. У вас нет карты? Или депо не упало на карту до сих пор?
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Sergion
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Додано: Суб 24 лип, 2021 15:20
Danik написав: Квесторе_поверніться написав: Danik написав:
С 20 числа не могут выплатить деньги по закончившемуся депо. Киев.
Яким макаром чинили шкандаль?
В пятницу звонил к ним на горячую линию, оставил "типа" жалобу. Дали телефон когото из отделения где я обслуживаюсь сказавши что это поможет решить проблему, но торубку там никто не берет. Пока писец какой то.
Якусь письмову цидулу в відділенні написав би...ну щоб було з чим в НБУ зі скаргою йти.
Щасти ВАм вигризти своє з пащі Зємєлі.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 24 лип, 2021 15:32
Sergion написав: Danik написав:
С 20 числа не могут выплатить деньги по закончившемуся депо. Киев.
Так депо же падает по окончанию на депо карту. У вас нет карты? Или депо не упало на карту до сих пор?
Карты нету.
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Danik
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Додано: Нед 25 лип, 2021 00:09
Danik написав: Sergion написав: Danik написав:
С 20 числа не могут выплатить деньги по закончившемуся депо. Киев.
Так депо же падает по окончанию на депо карту. У вас нет карты? Или депо не упало на карту до сих пор?
Карты нету.
Как без карты депозит? Может речь про доллар США, то там текущий и если в кассе кеш отсутствует, то грустно
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sens
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