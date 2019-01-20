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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:58

  Danik написав:С 20 числа не могут выплатить деньги по закончившемуся депо. Киев.

Яким макаром чинили шкандаль?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:14

Re: Банк Земельний Капiтал

Я сегодня был в отделении в Киеве.Очень странная ситуация.Менеджеры все поувальнялись.Выписки на проценты выдает начальник.В кассе только мелкие купюры.Когда я получал проценты начальнице кто-то позвонил и они ругались по поводу выплаты депозита.Может ничего страшного и нет Может просто показалось.Посмотрим.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 14:19

  Квесторе_поверніться написав:
  Danik написав:С 20 числа не могут выплатить деньги по закончившемуся депо. Киев.

Яким макаром чинили шкандаль?

В пятницу звонил к ним на горячую линию, оставил "типа" жалобу. Дали телефон когото из отделения где я обслуживаюсь сказавши что это поможет решить проблему, но торубку там никто не берет. Пока писец какой то.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:02

  Danik написав:С 20 числа не могут выплатить деньги по закончившемуся депо. Киев.

Так депо же падает по окончанию на депо карту. У вас нет карты? Или депо не упало на карту до сих пор?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:20

  Danik написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Danik написав:С 20 числа не могут выплатить деньги по закончившемуся депо. Киев.

Яким макаром чинили шкандаль?

В пятницу звонил к ним на горячую линию, оставил "типа" жалобу. Дали телефон когото из отделения где я обслуживаюсь сказавши что это поможет решить проблему, но торубку там никто не берет. Пока писец какой то.

Якусь письмову цидулу в відділенні написав би...ну щоб було з чим в НБУ зі скаргою йти.
Щасти ВАм вигризти своє з пащі Зємєлі.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:32

  Sergion написав:
  Danik написав:С 20 числа не могут выплатить деньги по закончившемуся депо. Киев.

Так депо же падает по окончанию на депо карту. У вас нет карты? Или депо не упало на карту до сих пор?

Карты нету.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 00:09

  Danik написав:
  Sergion написав:
  Danik написав:С 20 числа не могут выплатить деньги по закончившемуся депо. Киев.

Так депо же падает по окончанию на депо карту. У вас нет карты? Или депо не упало на карту до сих пор?

Карты нету.

Как без карты депозит? Может речь про доллар США, то там текущий и если в кассе кеш отсутствует, то грустно
sens
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 08:06

Re: Банк Земельний Капiтал

забирал в мае кажется
отдавали очень неохотно ("а вы заказывали?"), выдали то ли 50 то ли 70, остальное снимал по 20ке картой
в целом показалось что из веселого настроения "деньги всегда есть" по опыту прошлых отдач сменилось на раздраженное "отстаньте"
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 11:30

Re: Банк Земельний Капiтал

  sens написав:Как без карты депозит? Может речь про доллар США, то там текущий и если в кассе кеш отсутствует, то грустно

Депозит в гривне, выплата по окончанию на тек. счет.
Ок, допустим в день окончания нету денег в кассе, но за три дня они не смогли собрать 90к (Хрещатик, Киевское отделение!!!) и назначить точную дату когда приедет инкасация тоже не могут.
Danik
 
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