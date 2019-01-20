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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лип, 2021 12:29
Sergion написав:
или п2п
по 15К в день, если ничего не изменилось
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Додано: Нед 25 лип, 2021 12:34
Danik написав: sens написав:
Как без карты депозит? Может речь про доллар США, то там текущий и если в кассе кеш отсутствует, то грустно
Депозит в гривне, выплата по окончанию на тек. счет.
Ок, допустим в день окончания нету денег в кассе, но за три дня они не смогли собрать 90к (Хрещатик, Киевское отделение!!!) и назначить точную дату когда приедет инкасация тоже не могут.
А в іншому відділенні з поточного суму не видадуть?
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Додано: Нед 25 лип, 2021 13:03
Забирал гривну и доллары в начале месяца вообще никаких проблем не было
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