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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:29

Re: Банк Земельний Капiтал

  Sergion написав:или п2п
по 15К в день, если ничего не изменилось
la9
 
Повідомлень: 2038
З нами з: 02.07.09
Подякував: 391 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:34

  Danik написав:
  sens написав:Как без карты депозит? Может речь про доллар США, то там текущий и если в кассе кеш отсутствует, то грустно

Депозит в гривне, выплата по окончанию на тек. счет.
Ок, допустим в день окончания нету денег в кассе, но за три дня они не смогли собрать 90к (Хрещатик, Киевское отделение!!!) и назначить точную дату когда приедет инкасация тоже не могут.

А в іншому відділенні з поточного суму не видадуть?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37773
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:03

Re: Банк Земельний Капiтал

Забирал гривну и доллары в начале месяца вообще никаких проблем не было
Faceless
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Повідомлень: 29596
З нами з: 24.01.12
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  #<1 ... 46474849
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