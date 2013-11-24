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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лип, 2021 12:29
Sergion написав:
или п2п
по 15К в день, если ничего не изменилось
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la9
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Додано: Нед 25 лип, 2021 12:34
Danik написав: sens написав:
Как без карты депозит? Может речь про доллар США, то там текущий и если в кассе кеш отсутствует, то грустно
Депозит в гривне, выплата по окончанию на тек. счет.
Ок, допустим в день окончания нету денег в кассе, но за три дня они не смогли собрать 90к (Хрещатик, Киевское отделение!!!) и назначить точную дату когда приедет инкасация тоже не могут.
А в іншому відділенні з поточного суму не видадуть?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 25 лип, 2021 13:03
Забирал гривну и доллары в начале месяца вообще никаких проблем не было
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Faceless
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Додано: Нед 25 лип, 2021 16:54
cohan написав:
забирал в мае кажется
отдавали очень неохотно ("а вы заказывали?"), выдали то ли 50 то ли 70, остальное снимал по 20ке картой
в целом показалось что из веселого настроения "деньги всегда есть" по опыту прошлых отдач сменилось на раздраженное "отстаньте"
Они клиента-физика всегда заманивали ставками выше рынка, и люди несли деньги, после того, как им «объяснили», что высокие ставки это «ая-яй», у них ставки стали как у всех и даже ниже. Пересох ручеёк, и улыбки в отделениях превратились в раздражение…
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Додано: Пон 26 лип, 2021 13:33
Квесторе_поверніться написав:
А в іншому відділенні з поточного суму не видадуть?
Нет у них такой возможности.
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Danik
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Додано: Пон 26 лип, 2021 13:44
Amethyst написав:
Я так понимаю, шо к осени нуна сделать пару допок
если 15К в день - ограничение МПС, то да. А если банки - то хз?
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la9
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Додано: Пон 26 лип, 2021 14:07
Завтра будет неделя как они не могут выдать деньги. Точную дату наличия назвать не могут.
Карту под депозит выпускать будут 6 дней. ПИСЕЦ.
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Danik
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Додано: Пон 26 лип, 2021 14:28
Кто знает какие лимиты на снятие нала с банкоматов банков-партнеров (например Пумбы) с депо-карт Земели?
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Sergion
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