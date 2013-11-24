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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:29

Re: Банк Земельний Капiтал

  Sergion написав:или п2п
по 15К в день, если ничего не изменилось
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:34

  Danik написав:
  sens написав:Как без карты депозит? Может речь про доллар США, то там текущий и если в кассе кеш отсутствует, то грустно

Депозит в гривне, выплата по окончанию на тек. счет.
Ок, допустим в день окончания нету денег в кассе, но за три дня они не смогли собрать 90к (Хрещатик, Киевское отделение!!!) и назначить точную дату когда приедет инкасация тоже не могут.

А в іншому відділенні з поточного суму не видадуть?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:03

Re: Банк Земельний Капiтал

Забирал гривну и доллары в начале месяца вообще никаких проблем не было
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 16:54

  cohan написав:забирал в мае кажется
отдавали очень неохотно ("а вы заказывали?"), выдали то ли 50 то ли 70, остальное снимал по 20ке картой
в целом показалось что из веселого настроения "деньги всегда есть" по опыту прошлых отдач сменилось на раздраженное "отстаньте"

Они клиента-физика всегда заманивали ставками выше рынка, и люди несли деньги, после того, как им «объяснили», что высокие ставки это «ая-яй», у них ставки стали как у всех и даже ниже. Пересох ручеёк, и улыбки в отделениях превратились в раздражение…
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:33

Re: Банк Земельний Капiтал

  Квесторе_поверніться написав:А в іншому відділенні з поточного суму не видадуть?

Нет у них такой возможности.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:37

Я так понимаю, шо к осени нуна сделать пару допок :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:44

  Amethyst написав:Я так понимаю, шо к осени нуна сделать пару допок :mrgreen:
если 15К в день - ограничение МПС, то да. А если банки - то хз?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 14:07

Re: Банк Земельний Капiтал

Завтра будет неделя как они не могут выдать деньги. Точную дату наличия назвать не могут.
Карту под депозит выпускать будут 6 дней. ПИСЕЦ.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 14:28

Кто знает какие лимиты на снятие нала с банкоматов банков-партнеров (например Пумбы) с депо-карт Земели?
Sergion
 
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