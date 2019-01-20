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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лип, 2021 05:12
Подскажите, п2п без комиссии?
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zuker1111
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Додано: Вів 27 лип, 2021 06:54
zuker1111 написав:
Подскажите, п2п без комиссии?
Надіслано від мого Redmi Note 8T, використовуючи Tapatalk
в том году было без. сейчас не знаю
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la9
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