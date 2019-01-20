Подскажите, п2п без комиссии?
Надіслано від мого Redmi Note 8T, використовуючи Tapatalk
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лип, 2021 05:12
Re: Банк Земельний Капiтал
Подскажите, п2п без комиссии?
Надіслано від мого Redmi Note 8T, використовуючи Tapatalk
Додано: Вів 27 лип, 2021 06:54
Додано: Вів 27 лип, 2021 07:56
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