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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 05:12

Re: Банк Земельний Капiтал

Подскажите, п2п без комиссии?

Надіслано від мого Redmi Note 8T, використовуючи Tapatalk
zuker1111
 
Повідомлень: 719
З нами з: 05.03.12
Подякував: 29 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 06:54

  zuker1111 написав:Подскажите, п2п без комиссии?

Надіслано від мого Redmi Note 8T, використовуючи Tapatalk

в том году было без. сейчас не знаю
la9
 
Повідомлень: 2042
З нами з: 02.07.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 07:56

  la9 написав:
  zuker1111 написав:Подскажите, п2п без комиссии?

Надіслано від мого Redmi Note 8T, використовуючи Tapatalk

в том году было без. сейчас не знаю


выпуск да, ну вы через робота остаток узнайте, запишите и переспросите
cohan
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Повідомлень: 2313
З нами з: 27.09.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 175 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:37

Re: Банк Земельний Капiтал

Сегодня мне смогли выдать аж 25к. Ровно неделя с 20,07.
Danik
 
Повідомлень: 395
З нами з: 30.01.12
Подякував: 1710 раз.
Подякували: 113 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:40

  Danik написав:Сегодня мне смогли выдать аж 25к. Ровно неделя с 20,07.


менеджеры появились в отделении?
cohan
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Повідомлень: 2313
З нами з: 27.09.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 175 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 00:00

cohan
Не видел
Danik
 
Повідомлень: 395
З нами з: 30.01.12
Подякував: 1710 раз.
Подякували: 113 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 19:01

Re: Банк Земельний Капiтал

Продолжим. Сегодня выдали 30тыс. Самому надо позвонить утречком поинтересоваться есть ли деньги в кассе, ну и естесственно быстренько приехать.
Danik
 
Повідомлень: 395
З нами з: 30.01.12
Подякував: 1710 раз.
Подякували: 113 раз.
 
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