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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 14:38

  Ромасик написав:Вкладник-21, почитайте ветку Мисто банка. Месяц где-то.

для мелких могут и быстрее порешать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 14:39

кроме Danik, еще кому-то не выдали депо по окончанию (касса, п2п, банкоматы)?
Востаннє редагувалось Sergion в Пон 02 сер, 2021 15:30, всього редагувалось 3 разів.
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 14:49

Sergion Вроде ещё кому-то не выдали.На Минфине есть отзыв.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 15:45

  Вадимка написав:Sergion Вроде ещё кому-то не выдали.На Минфине есть отзыв.

Если гривна, то ФОНД без проблем выдаст через пару недель.
А если валюта, то могут быть варианты.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:53

Re: Банк Земельний Капiтал

В пятницу и сегодня забрал по 20тыс. Жесть полная, каждый день утром ходить к ним как на работу. Естественно в 9.30 позвонить уточнить есть ли деньги, чтобы зря не ехать через весь Киев! Итого: ДВЕ НЕДЕЛИ! Первую исправно кормили завтраками. Потом начал забирать частями.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 20:18

Банкомат на Княжем Затоне не работает.Проценты забирала в банкомате ПУМБа.
Nona9
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 21:18

Похоже земеля того.... Слился...
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 21:18

  Nona9 написав:Банкомат на Княжем Затоне не работает.Проценты забирала в банкомате ПУМБа.

Там без комиссии с депозитки?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 07:45

  demichh написав:
  Nona9 написав:Банкомат на Княжем Затоне не работает.Проценты забирала в банкомате ПУМБа.

Там без комиссии с депозитки?

Да. Мне 29 июля тоже не выдал родной банкомат. Но ПУМБ без проблем выплатил.
pfauter
 
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