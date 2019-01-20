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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 сер, 2021 14:38
Ромасик написав:Вкладник-21
, почитайте ветку Мисто банка. Месяц где-то.
для мелких могут и быстрее порешать.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 14:39
кроме Danik, еще кому-то не выдали депо по окончанию (касса, п2п, банкоматы)?
Востаннє редагувалось Sergion
в Пон 02 сер, 2021 15:30, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 14:49
Sergion Вроде ещё кому-то не выдали.На Минфине есть отзыв.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 15:45
Вадимка написав:Sergion
Вроде ещё кому-то не выдали.На Минфине есть отзыв.
Если гривна, то ФОНД без проблем выдаст через пару недель.
А если валюта, то могут быть варианты.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 16:53
В пятницу и сегодня забрал по 20тыс. Жесть полная, каждый день утром ходить к ним как на работу. Естественно в 9.30 позвонить уточнить есть ли деньги, чтобы зря не ехать через весь Киев! Итого: ДВЕ НЕДЕЛИ! Первую исправно кормили завтраками. Потом начал забирать частями.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 20:18
Банкомат на Княжем Затоне не работает.Проценты забирала в банкомате ПУМБа.
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Nona9
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Додано: Пон 02 сер, 2021 21:18
Похоже земеля того.... Слился...
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Додано: Пон 02 сер, 2021 21:18
Nona9 написав:
Банкомат на Княжем Затоне не работает.Проценты забирала в банкомате ПУМБа.
Там без комиссии с депозитки?
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demichh
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Додано: Вів 03 сер, 2021 07:45
demichh написав: Nona9 написав:
Банкомат на Княжем Затоне не работает.Проценты забирала в банкомате ПУМБа.
Там без комиссии с депозитки?
Да. Мне 29 июля тоже не выдал родной банкомат. Но ПУМБ без проблем выплатил.
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