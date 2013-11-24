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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 11:23

Без комисии
Nona9
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 11:27

  cohan написав:https://rabota.ua/company3578524 какойто шухер, может смена команды просто

Ну, пока проценты по депо начисляют и выплачивают на карту вообще без проблем.
lubopytnaya
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Повідомлень: 4370
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Подякував: 1310 раз.
Подякували: 546 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:59

Re: Банк Земельний Капiтал

Может все наладится и будет Ок? Но как показывает опыт человека пережившего мноооого ликвидаций банков деньги любят тишину....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:05

Процентные ставки очень похожи на ставки Мисто Банка перед кончиной.
Nona9
 
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<1 ... 49505152
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