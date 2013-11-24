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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 сер, 2021 11:23
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Nona9
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Додано: Сер 04 сер, 2021 11:27
cohan написав:
https://rabota.ua/company3578524 какойто шухер, может смена команды просто
Ну, пока проценты по депо начисляют и выплачивают на карту вообще без проблем.
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lubopytnaya
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Додано: Сер 04 сер, 2021 14:59
Может все наладится и будет Ок? Но как показывает опыт человека пережившего мноооого ликвидаций банков деньги любят тишину....
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ihorsic
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Додано: Сер 04 сер, 2021 15:05
Процентные ставки очень похожи на ставки Мисто Банка перед кончиной.
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Nona9
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la9
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Идея Банк
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Dreg