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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 сер, 2021 11:23
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Nona9
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Додано: Сер 04 сер, 2021 11:27
cohan написав:
https://rabota.ua/company3578524 какойто шухер, может смена команды просто
Ну, пока проценты по депо начисляют и выплачивают на карту вообще без проблем.
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lubopytnaya
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Додано: Сер 04 сер, 2021 14:59
Может все наладится и будет Ок? Но как показывает опыт человека пережившего мноооого ликвидаций банков деньги любят тишину....
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ihorsic
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Додано: Сер 04 сер, 2021 15:05
Процентные ставки очень похожи на ставки Мисто Банка перед кончиной.
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Nona9
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Додано: Сер 04 сер, 2021 15:13
Nona9 Я бы не сказал,что очень низкие.10 процентов это ставки сейчас во многих банках.
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Вадимка
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Додано: Сер 04 сер, 2021 16:26
Nona9 написав:
Процентные ставки очень похожи на ставки Мисто Банка перед кончиной.
У Мисто перед кончиной было 4-5%, но и 10% максимум для Земельного очень мало, есть подозрение, что работают под статусом «проблемный» и под рядом ограничений, в т.ч. и по размеру депозитного портфеля физиков….
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AlexSV
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Додано: Сер 04 сер, 2021 16:40
Вадимка написав:Nona9
Я бы не сказал,что очень низкие.10 процентов это ставки сейчас во многих банках.
У меня здеся лежат до зимы гроши под 15,75%, а у кого-то и под 16...16.5%
Ото и несварение у банки. Небось тоже мечтает шобы осенью повсеместно 15% нарисовалось
И явно уже надсмотрщик от НБУ сидит на Хрещатике
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Amethyst
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Додано: Сер 04 сер, 2021 16:42
Danik
Как у вас успехи? Отдали уже полностью депо?
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Sergion
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Додано: Сер 04 сер, 2021 22:23
lubopytnaya написав: cohan написав:
https://rabota.ua/company3578524 какойто шухер, может смена команды просто
Ну, пока проценты по депо начисляют и выплачивают на карту вообще без проблем.
на финзабылкак - тоже в вакансиях финмон и проч,
впечатление что на кого-то повесили что-то и уволили
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cohan
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