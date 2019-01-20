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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 11:23

Без комисии
Nona9
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 11:27

  cohan написав:https://rabota.ua/company3578524 какойто шухер, может смена команды просто

Ну, пока проценты по депо начисляют и выплачивают на карту вообще без проблем.
lubopytnaya
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1
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:59

Re: Банк Земельний Капiтал

Может все наладится и будет Ок? Но как показывает опыт человека пережившего мноооого ликвидаций банков деньги любят тишину....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:05

Процентные ставки очень похожи на ставки Мисто Банка перед кончиной.
Nona9
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:13

Nona9 Я бы не сказал,что очень низкие.10 процентов это ставки сейчас во многих банках.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 16:26

  Nona9 написав:Процентные ставки очень похожи на ставки Мисто Банка перед кончиной.

У Мисто перед кончиной было 4-5%, но и 10% максимум для Земельного очень мало, есть подозрение, что работают под статусом «проблемный» и под рядом ограничений, в т.ч. и по размеру депозитного портфеля физиков….
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 16:40

  Вадимка написав:Nona9 Я бы не сказал,что очень низкие.10 процентов это ставки сейчас во многих банках.

У меня здеся лежат до зимы гроши под 15,75%, а у кого-то и под 16...16.5%
Ото и несварение у банки. Небось тоже мечтает шобы осенью повсеместно 15% нарисовалось :(
И явно уже надсмотрщик от НБУ сидит на Хрещатике :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 16:42

Danik
Как у вас успехи? Отдали уже полностью депо?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 22:23

  lubopytnaya написав:
  cohan написав:https://rabota.ua/company3578524 какойто шухер, может смена команды просто

Ну, пока проценты по депо начисляют и выплачивают на карту вообще без проблем.


на финзабылкак - тоже в вакансиях финмон и проч,
впечатление что на кого-то повесили что-то и уволили
cohan
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