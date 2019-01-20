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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:27

  lubopytnaya написав:
  cohan написав:на финзабылкак - тоже в вакансиях финмон и проч,
впечатление что на кого-то повесили что-то и уволили

Если вклады в гривне и в пределах Фонда, то вообще можно сидеть на попе ровно и не заморачиваться.
Всё вернут за пару недель.


согласен, но там доллар ((, как то обидно по нынешнему летнему курсу его фиксировать, ну - остается наблюдать и надеяться
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:33

Re: Банк Земельний Капiтал

  cohan написав:согласен, но там доллар ((, как то обидно по нынешнему летнему курсу его фиксировать, ну - остается наблюдать и надеяться
может не в тему, зимой забирал доллары перед этим мне 2 раза звонили уговаривали продлить. В предыдущие годы такого навязчивого сервиса не помню.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:36

  lubopytnaya написав:
  cohan написав:на финзабылкак - тоже в вакансиях финмон и проч,
впечатление что на кого-то повесили что-то и уволили

Если вклады в гривне и в пределах Фонда, то вообще можно сидеть на попе ровно и не заморачиваться.
Всё вернут за пару недель.

А если депо закончится, а тело Вам не захотят отдавать (или по 20 тыс раз в 3 дня)? Тоже будете ровно? )) Осенью-зимой скорее всего так и будет.
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:42

  Sergion написав:А если депо закончится, а тело Вам не захотят отдавать (или по 20 тыс раз в 3 дня)? Тоже будете ровно? )) Осенью-зимой скорее всего так и будет.

не пугайте человека звонок на ГЛ Нацбанка такие вопросы быстро решает не в пользу банка. Скорее всего депозитчика "запишут" на какую то не близкую дату, а его цифры будут светится на счетах "до востребования". Гривну можно попробовать безналом забрать, а валюту тонущий банк обычно выдаёт мусором, который нигде не принимают. Это пожалуй самый большой риск.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:33

  Sergion написав:
  lubopytnaya написав:
  cohan написав:на финзабылкак - тоже в вакансиях финмон и проч,
впечатление что на кого-то повесили что-то и уволили

Если вклады в гривне и в пределах Фонда, то вообще можно сидеть на попе ровно и не заморачиваться.
Всё вернут за пару недель.

А если депо закончится, а тело Вам не захотят отдавать (или по 20 тыс раз в 3 дня)? Тоже будете ровно? ))

Для меня - абсолютно ровно.
Я, как обычно, тупо переоформлю закончившийся депозит на новый срок.
Еще и бонус дадут.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:03

Re: Банк Земельний Капiтал

vitaliian написав:
  cohan написав:согласен, но там доллар ((, как то обидно по нынешнему летнему курсу его фиксировать, ну - остается наблюдать и надеяться
может не в тему, зимой забирал доллары перед этим мне 2 раза звонили уговаривали продлить. В предыдущие годы такого навязчивого сервиса не помню.
забирал доллары пару недель назад. Никаких уговоров и задержек - отдали новыми хрустящими сотнями, да еще и мелочь нашли пятерками и "рублями", гривной получил только центы.
Кащей
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