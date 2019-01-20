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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 сер, 2021 09:27
lubopytnaya написав: cohan написав:
на финзабылкак - тоже в вакансиях финмон и проч,
впечатление что на кого-то повесили что-то и уволили
Если вклады в гривне и в пределах Фонда, то вообще можно сидеть на попе ровно и не заморачиваться.
Всё вернут за пару недель.
согласен, но там доллар ((, как то обидно по нынешнему летнему курсу его фиксировать, ну - остается наблюдать и надеяться
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cohan
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Додано: Чет 05 сер, 2021 09:33
cohan написав:
согласен, но там доллар ((, как то обидно по нынешнему летнему курсу его фиксировать, ну - остается наблюдать и надеяться
может не в тему, зимой забирал доллары перед этим мне 2 раза звонили уговаривали продлить. В предыдущие годы такого навязчивого сервиса не помню.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 09:36
lubopytnaya написав: cohan написав:
на финзабылкак - тоже в вакансиях финмон и проч,
впечатление что на кого-то повесили что-то и уволили
Если вклады в гривне и в пределах Фонда, то вообще можно сидеть на попе ровно и не заморачиваться.
Всё вернут за пару недель.
А если депо закончится, а тело Вам не захотят отдавать (или по 20 тыс раз в 3 дня)? Тоже будете ровно? )) Осенью-зимой скорее всего так и будет.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 09:42
Sergion написав:
А если депо закончится, а тело Вам не захотят отдавать (или по 20 тыс раз в 3 дня)? Тоже будете ровно? )) Осенью-зимой скорее всего так и будет.
не пугайте человека звонок на ГЛ Нацбанка такие вопросы быстро решает не в пользу банка. Скорее всего депозитчика "запишут" на какую то не близкую дату, а его цифры будут светится на счетах "до востребования". Гривну можно попробовать безналом забрать, а валюту тонущий банк обычно выдаёт мусором, который нигде не принимают. Это пожалуй самый большой риск.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:33
Sergion написав: lubopytnaya написав: cohan написав:
на финзабылкак - тоже в вакансиях финмон и проч,
впечатление что на кого-то повесили что-то и уволили
Если вклады в гривне и в пределах Фонда, то вообще можно сидеть на попе ровно и не заморачиваться.
Всё вернут за пару недель.
А если депо закончится, а тело Вам не захотят отдавать (или по 20 тыс раз в 3 дня)? Тоже будете ровно? ))
Для меня - абсолютно ровно.
Я, как обычно, тупо переоформлю закончившийся депозит на новый срок.
Еще и бонус дадут.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 15:03
vitaliian написав: cohan написав:
согласен, но там доллар ((, как то обидно по нынешнему летнему курсу его фиксировать, ну - остается наблюдать и надеяться
может не в тему, зимой забирал доллары перед этим мне 2 раза звонили уговаривали продлить. В предыдущие годы такого навязчивого сервиса не помню.
забирал доллары пару недель назад. Никаких уговоров и задержек - отдали новыми хрустящими сотнями, да еще и мелочь нашли пятерками и "рублями", гривной получил только центы.
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