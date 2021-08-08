Банк Земельний Капiтал

гм,перечитал свой пост(прошу пардону)не написал сразу,что так я вчера это и сделал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 сер, 2021 16:11
гм,перечитал свой пост(прошу пардону)не написал сразу,что так я вчера это и сделал
.🐷
Додано: Суб 07 сер, 2021 21:34
Додано: Нед 08 сер, 2021 20:49
Аналогично по всем пунктам
Даже попытался с комиссией снять в приватовском банкомате - без результата
А у меня ж там пару фондов на депо до декабря. Обидно
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