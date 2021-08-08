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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 16:11

  Djus написав:
  Митяйка написав:Очень всё странно. Читаю тут "ой не снять с банкоматов" .Обулся ,сходил и снял с Лумумбы все 2 штуцера ,(закладка по 200 по этому 25 грн осталось). Быть может банкомет не той системы?🖕

Сегодня заработали карты. Вчера снять не удавалось.
гм,перечитал свой пост(прошу пардону)не написал сразу,что так я вчера это и сделал
.🐷
Митяйка
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 21:34

  Вадимка написав:Отдали ¼ от суммы.


все верно, 25% от найденного вклада полагается нашедшему :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 20:49

  iov написав:банкомат ПУМБА отказал выдать 1 тыс - операция невозможна, в супермаркете карту отклонили, на сайте банка перевод на другую карту - не проходит, телефон не пополняет- операция отклонена банком

Аналогично по всем пунктам
Даже попытался с комиссией снять в приватовском банкомате - без результата
Leksa
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 08:54

Так заработали карты или нет?
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:48

Re: Банк Земельний Капiтал

а старые депо дают пополнять или есть ограничения по сумме пополнения ?
lincoln2
 
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