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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 сер, 2021 16:11
Djus написав: Митяйка написав:
Очень всё странно. Читаю тут "ой не снять с банкоматов" .Обулся ,сходил и снял с Лумумбы все 2 штуцера ,(закладка по 200 по этому 25 грн осталось). Быть может банкомет не той системы?🖕
Сегодня заработали карты. Вчера снять не удавалось.
гм,перечитал свой пост(прошу пардону)не написал сразу,что так я вчера это и сделал
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Додано: Нед 08 сер, 2021 20:49
iov написав:
банкомат ПУМБА отказал выдать 1 тыс - операция невозможна, в супермаркете карту отклонили, на сайте банка перевод на другую карту - не проходит, телефон не пополняет- операция отклонена банком
Аналогично по всем пунктам
Даже попытался с комиссией снять в приватовском банкомате - без результата
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Додано: Пон 09 сер, 2021 08:54
Так заработали карты или нет?
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:48
а старые депо дают пополнять или есть ограничения по сумме пополнения ?
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