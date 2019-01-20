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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 сер, 2021 13:34
Митяйка написав:
А у меня не отклонили. Вот интересно,правда? В варусе тоника купил. На оставшуюся пятерку пипизже попробую .
Очень интересно, Фора и Эко-Маркет отклонили покупки до 100грн.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 14:19
kostya77 написав: Митяйка написав:
А у меня не отклонили. Вот интересно,правда? В варусе тоника купил. На оставшуюся пятерку пипизже попробую .
Очень интересно, Фора и Эко-Маркет отклонили покупки до 100грн.
подготовка к земле (с)
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Додано: Пон 09 сер, 2021 17:21
kostya77 написав: Митяйка написав:
А у меня не отклонили. Вот интересно,правда? В варусе тоника купил. На оставшуюся пятерку пипизже попробую .
Очень интересно, Фора и Эко-Маркет отклонили покупки до 100грн.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 18:28
Сегодня в кассе банка, отделение на Крещатике, удалось снять 2000 грн. Проценты по депозиту. Перед этим пробовал снять в нескольких банкоматах - везде отказ.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 18:31
Djus написав:
Сегодня в кассе банка, отделение на Крещатике, удалось снять 2000 грн. Проценты по депозиту. Перед этим пробовал снять в нескольких банкоматах - везде отказ.
р2р зась,відтепер пеша прогулянка з метро
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Пон 09 сер, 2021 16:45
cohan
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