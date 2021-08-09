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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 13:34

  Митяйка написав:А у меня не отклонили. Вот интересно,правда? В варусе тоника купил. На оставшуюся пятерку пипизже попробую .


Очень интересно, Фора и Эко-Маркет отклонили покупки до 100грн.
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 14:19

  kostya77 написав:
  Митяйка написав:А у меня не отклонили. Вот интересно,правда? В варусе тоника купил. На оставшуюся пятерку пипизже попробую .


Очень интересно, Фора и Эко-Маркет отклонили покупки до 100грн.


подготовка к земле (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 14:21

  kostya77 написав:
  smarisha написав:kostya77 карты не работают: в магазине отклонили, п2п не работает, в банкоматы не ходила, на горячей линии ссылаются на технические проблемы(


плохо, если они продолжат начислять проценты, которые невозможно использовать, то так легко можно будет вылезти за фонд :(


я в прошлом году как чувствовал ложил 198, а в июне сдуру на полгода положил доллар ((
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:21

  kostya77 написав:
  Митяйка написав:А у меня не отклонили. Вот интересно,правда? В варусе тоника купил. На оставшуюся пятерку пипизже попробую .


Очень интересно, Фора и Эко-Маркет отклонили покупки до 100грн.

МакДрайв 326 гривен - "не авторизовано"
Leksa
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:28

Re: Банк Земельний Капiтал

Сегодня в кассе банка, отделение на Крещатике, удалось снять 2000 грн. Проценты по депозиту. Перед этим пробовал снять в нескольких банкоматах - везде отказ.
Djus
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:31

  Djus написав:Сегодня в кассе банка, отделение на Крещатике, удалось снять 2000 грн. Проценты по депозиту. Перед этим пробовал снять в нескольких банкоматах - везде отказ.
р2р зась,відтепер пеша прогулянка з метро
sens
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 21:51

  Djus написав:Сегодня в кассе банка, отделение на Крещатике, удалось снять 2000 грн. Проценты по депозиту. Перед этим пробовал снять в нескольких банкоматах - везде отказ.

А Вы сразу в кассе снимали по терминалу, или сначала нужно идти к менеджеру? Очередь на Крещатике была?
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 23:36

Так что это такое? В 18,25 в магазине придомовом no name ,покупка "ок".На оставшиеся 3 грн. От сюда выводов несколько,толи действительно проблемы технического характера и местный рукожоп не в состоянии их устранить ,а тут ещё набежало одномоментно и сносят всё и вся. Может хацкеры атаку заделали потому как кому-то захотелось банку ушатать. А я просто со своими покупками удачно проскакиваю во время антракта 🐫
Митяйка
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 04:55

  Annet_ написав:
  Djus написав:Сегодня в кассе банка, отделение на Крещатике, удалось снять 2000 грн. Проценты по депозиту. Перед этим пробовал снять в нескольких банкоматах - везде отказ.

А Вы сразу в кассе снимали по терминалу, или сначала нужно идти к менеджеру? Очередь на Крещатике была?

Сразу в кассе с картой и паспортом. Это примерно в 11.00 было. Из клиентов больше никого в это время в отделении не было.
Djus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:34

Re: Банк Земельний Капiтал

Княжий Затон. % выдали, правда спросили много ли. Людей нет.
Nona9
 
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