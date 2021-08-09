RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:36

Re: Банк Земельний Капiтал

Весь этот движ который описан на этой ветке в совокупности с огромным официальным убытком банка говорит о том что ему осталось недолго
бульбик
 
Повідомлень: 717
З нами з: 21.05.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:04

Отделение на Хрещатике: проценты выдали при наличии карты и паспорта, вкладчиков в отделении нет, все тихо.
smarisha
 
Повідомлень: 22
З нами з: 02.06.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 56575859
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Ferlakur, la9, miltador, ramaz, sens, Sergion, Vorlon і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Піреус Банк МКБ 1 ... 135, 136, 137
Модератор » Сер 20 тра, 2009 14:30
1367 372299
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 12:18
Aps
Идея Банк 1 ... 1979, 1980, 1981
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19804 2910152
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 12:15
Investor_K
Альфа-Банк 1 ... 9666, 9667, 9668
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
96677 12119426
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 10:46
Прораб

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10099)
10.08.2021 13:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.