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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 сер, 2021 11:36
Весь этот движ который описан на этой ветке в совокупности с огромным официальным убытком банка говорит о том что ему осталось недолго
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бульбик
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Додано: Вів 10 сер, 2021 12:04
Отделение на Хрещатике: проценты выдали при наличии карты и паспорта, вкладчиков в отделении нет, все тихо.
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smarisha
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