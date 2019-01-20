Банк Земельний Капiтал

Водночас, за даними файла з показниками статистичної звітності 01Х

“Дані про залишки на рахунках” (далі – файл 01Х), поданого АТ “КБ

“ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” до Національного банку відповідно до Правил

організації статистичної звітності, установлене невиконання АТ “КБ

“ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” у визначений законодавством України строк

зобов’язань перед вкладниками та кредиторами.

Так, станом на 04 серпня 2021 року АТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ”

відображено залишки на рахунку позабалансового обліку 9804 “Документи

суб’єктів господарювання за грошовими вимогами до банку, що не виконані

банком у встановлений законодавством України строк” (далі – рахунок

позабалансового обліку 9804) на суму 5 481 740,78 грн, на рахунку 9806

“Документи фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком у

встановлений законодавством України строк” (далі – рахунок позабалансового

обліку 9806) – 11 105 703,00 грн, на 05 серпня 2021 року на рахунку

позабалансового обліку 9804 – 4 562 819,76 грн, на рахунку позабалансового

обліку 9806 – 12 432 224,00 грн, на 06 серпня 2021 року на рахунку

позабалансового обліку 9804 – 4 545 965,00 грн, на рахунку позабалансового

обліку 9806 – 13 260 353,20 грн, на 09 серпня 2021 року на рахунку

позабалансового обліку 9804 – 12 013 353,46 грн, на рахунку позабалансового

обліку 9806 – 12 880 285,30 грн.

За результатами аналізу розрахункових документів, які АТ “КБ

“ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” відображено на рахунках позабалансового обліку

9804 та 9806, установлено, що на цих рахунках обліковуються розрахункові

документи юридичних осіб, які останніми були надіслані для виконання АТ “КБ

“ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” у межах ведення власної господарської діяльності,

розрахункові документи фізичних осіб, які були прийняті АТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ

КАПІТАЛ” у готівковій формі з подальшим перерахуванням АТ “КБ

“ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” одержувачам як оплата за договорами купівліпродажу нерухомості, комунальні, орендні платежі, перерахування в межах

власних рахунків, тощо.

Отже, станом на 09 серпня 2021 року загальна кількість не виконаних АТ

“КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” у встановлений законодавством України строк

платіжних документів клієнтів становить 259, на загальну суму 24 893 638,76

грн, у тому числі розрахункові документи з оплати податків, виплати заробітної

плати працівникам та інші платежі КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

“ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН” ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на

загальну суму 7 046 212,30 грн.

Пунктом 8.1 статті 8 Закону України “Про платіжні системи та переказ

коштів в Україні” (далі – Закон) передбачено, що банк зобов’язаний виконати

доручення клієнта, що міститься в розрахунковому документі, який надійшов

протягом операційного часу банку, у день його надходження.

Пунктом 8.4 статті 8 Закону передбачено, що міжбанківський переказ

виконується в строк до трьох операційних днів.

Крім того, до Національного банку надходять звернення від вкладників АТ

“КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” щодо невиконання/несвоєчасного виконання АТ

“КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” зобов’язань перед вкладниками за договорами

банківського вкладу/депозиту (за період з 01 липня до 09 серпня 2021 року до

Національного банку надійшло 14 звернень від вкладників АТ “КБ

“ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ”).

Національний банк звернувся до АТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” з

метою отримання пояснень щодо причин неповернення/несвоєчасного

повернення вкладів вкладникам та невиконання розрахункових документів

клієнтів АТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” у строк, що встановлений

законодавством України (лист Національного банку від 05 серпня 2021 року за

№ 20-0008/71595/БТ). АТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” повідомило, що

причиною невиконання АТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” у встановлений

строк платежів клієнтів є зменшення обсягу високоліквідних активів унаслідок

того, що немає суттєвих погашень боржниками простроченої кредитної

заборгованості перед АТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ”, немає суттєвих

надходжень від продажу непрофільних активів, є негативна тенденція щодо

відпливу коштів юридичних та фізичних осіб (лист АТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ

КАПІТАЛ” від 05 серпня 2021 року № 219-БТ).

За даними файла 01Х, поданого АТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” до

Національного банку відповідно до Правил організації статистичної звітності,

залишок коштів на кореспондентському рахунку АТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ

КАПІТАЛ” у Національному банку є критично низьким і станом на 09 серпня

2021 становить 13 807,35 грн, також критично низьким є залишок інших

високоліквідних активів (залишки в касах та інших банках) – 4 731 346,70 грн,

що свідчить про неможливість АТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” виконувати

зобов’язання перед вкладниками та іншими кредиторами в установлений

договором або визначений законодавством України строк через недостатність

коштів.

Факт невиконання АТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” зобов’язань перед

вкладниками та іншими кредиторами в установлений договором або визначений

законодавством України строк через недостатність коштів зафіксовано в

доповідній записці Департаменту банківського нагляду від 09 серпня 2021 року

№ В/20-0008/65569/БТ.