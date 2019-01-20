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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:38

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lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:19

Re: Банк Земельний Капiтал

  vitaliian написав:кто эти 30% доверивших помойке 200+?! столько банков попадало в 2014--2015 а люди все несут и несут превышая фонд.
Недавно у них в отделении наблюдал такую сцену: - Выходит от нач. отделения бабця божий одуванчик и начинает о чем то шептать ждавшего ее на диванчике дедцю, а он ей в ответ - "да знаю я что у меня там миллион, ты проценты забери.
Тут я про себя подумал - или повезло за всю жизнь "нестрелянные" еще или просто с "золотой ложкой во рту".
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:25

Re: Банк Земельний Капiтал

  Danik написав:Тут я про себя подумал - или повезло за всю жизнь "нестрелянные" еще или просто с "золотой ложкой во рту".
чаще всего спадщина в виде киевской квартиры. Потому что в чём ещё вынести миллион из совка ума не приложу, были конечно рэкэтиры, спекулянты, цветочники,. мандаринщики и прочие "успешные" категории населения, но многих из них пощипали в 80-90е, начиная от павловской реформы заканчивая вкладами на книжках.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 сер, 2021 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:28

  Danik написав:
  vitaliian написав:кто эти 30% доверивших помойке 200+?! столько банков попадало в 2014--2015 а люди все несут и несут превышая фонд.
Недавно у них в отделении наблюдал такую сцену: - Выходит от нач. отделения бабця божий одуванчик и начинает о чем то шептать ждавшего ее на диванчике дедцю, а он ей в ответ - "да знаю я что у меня там миллион, ты проценты забери.
Тут я про себя подумал - или повезло за всю жизнь "нестрелянные" еще или просто с "золотой ложкой во рту".

все, -1 бабця и дедка и свободная кавалирка возле метро демпингнёт рынок :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:28

Re: Банк Земельний Капiтал

  vitaliian написав:чаще всего спадщина в виде киевской квартиры.

Но как лет в 85 быть такими "непуганными" :shock:
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:32

  Вкладчик1234 написав:Отже, станом на 09 серпня 2021 року загальна кількість не виконаних АТ
“КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” у встановлений законодавством України строк
платіжних документів клієнтів становить 259, на загальну суму 24 893 638,76
грн, у тому числі розрахункові документи з оплати податків, виплати заробітної
плати працівникам та інші платежі КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
“ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН” ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на
загальну суму 7 046 212,30 грн.

не знаю, что это значит, но кажется днепровскому метро не поздоровиться)
каким боком они тут оказались...
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:34

Re: Банк Земельний Капiтал

  Ромасик написав:не знаю, что это значит, но кажется днепровскому метро не поздоровиться)
каким боком они тут оказались...
откуда у этого убожества 7 лямов?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:36

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:не знаю, что это значит, но кажется днепровскому метро не поздоровиться)
каким боком они тут оказались...
откуда у этого убожества 7 лямов?

откуда то понятно. Зачем они сюда их засунули?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:38

Re: Банк Земельний Капiтал

  Ромасик написав:Зачем они сюда их засунули?
так чтобы украсть. Банк выдал этими деньгами кредит рогам и копытам, которые потом обанкротились. А для чего еще мелкие банки нужны.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:43

  Митяйка написав:Так что это такое? В 18,25 в магазине придомовом no name ,покупка "ок".На оставшиеся 3 грн. От сюда выводов несколько,толи действительно проблемы технического характера и местный рукожоп не в состоянии их устранить ,а тут ещё набежало одномоментно и сносят всё и вся. Может хацкеры атаку заделали потому как кому-то захотелось банку ушатать. А я просто со своими покупками удачно проскакиваю во время антракта 🐫

А вот человек еще недавно думал что придумывают тут все.
Danik
 
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