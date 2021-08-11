Amethyst написав:Вкладник-21 написав:Всё, ввели ВА.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-kb-z ... spromojnih
Тэкс-тэкс-тээкс, получим еще одну Довідку на отмыв денюшек
Коллега))
с куплепродажами я уже мульти
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:53
Коллега))
с куплепродажами я уже мульти
Додано: Сер 11 сер, 2021 21:39
Додано: Сер 11 сер, 2021 21:43
Додано: Сер 11 сер, 2021 21:43
Re: Банк Земельний Капiтал
А что потом с этой справкой для отмыва можно сделать? Для покупки гос облигаций подойдёт?
Надіслано від мого Redmi Note 8T, використовуючи Tapatalk
Додано: Сер 11 сер, 2021 21:47
Re: Банк Земельний Капiтал
Додано: Сер 11 сер, 2021 22:07
Додано: Сер 11 сер, 2021 22:12
Re: Банк Земельний Капiтал
Еще месяц назад с этой банкой начались проблеммы, тогда уже было понятно куда все летит. Но судя во всему это не единственный кандидат на выход с рынка, проблемы с замечены и у других. Как бы это не стало предвестником очередного шторма БС.
Додано: Сер 11 сер, 2021 22:13
Додано: Сер 11 сер, 2021 22:26
Re: Банк Земельний Капiтал
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