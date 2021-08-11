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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:53

  Amethyst написав:
  Вкладник-21 написав:Всё, ввели ВА.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-kb-z ... spromojnih

Тэкс-тэкс-тээкс, получим еще одну Довідку на отмыв денюшек :)

Коллега))
с куплепродажами я уже мульти
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:39

  lubopytnaya написав:Опять уходят лучшие Зображення

Гусары не в почете, увы и жаль
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:43

  sens написав:Гусары не в почете, увы и жаль

Гусары - на то и гусары, уходят из жизни молодыми )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:43

Re: Банк Земельний Капiтал

А что потом с этой справкой для отмыва можно сделать? Для покупки гос облигаций подойдёт?

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zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:47

Re: Банк Земельний Капiтал

  zuker1111 написав:А что потом с этой справкой для отмыва можно сделать? Для покупки гос облигаций подойдёт?

Конечно. Эта справка заменяет справку о Доходах на последние 5 лет как минимум :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:03

  lubopytnaya написав:Опять уходят лучшие Зображення


чи луДшие :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:07

  greenozon написав:чи луДшие :mrgreen:

лудшые - тоже уходят )
Мы тут рядом соседок отпеваем )))
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:12

Re: Банк Земельний Капiтал

Еще месяц назад с этой банкой начались проблеммы, тогда уже было понятно куда все летит. Но судя во всему это не единственный кандидат на выход с рынка, проблемы с замечены и у других. Как бы это не стало предвестником очередного шторма БС.
Surfer
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:13

  zuker1111 написав:А что потом с этой справкой для отмыва можно сделать? Для покупки гос облигаций подойдёт?

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И не только
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:26

Re: Банк Земельний Капiтал

  Surfer написав:тогда уже было понятно куда все летит.

Я надеялся, шо еще на 2..3 мес рефинанс нарисуют под остатки уголька
Amethyst
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