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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 сер, 2021 22:38
Surfer У каких ещё? Можно назвать все? Ведь скоро нужно будет депозит из ЗемКап куда-то пристроить, так не хотелось бы опять положить в проблемный банк.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 23:53
Amethyst написав:
Тэкс-тэкс-тээкс, получим еще одну Довідку на отмыв денюшек
А что за довидка?
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