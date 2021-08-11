Банк Земельний Капiтал

Додано: Чет 12 сер, 2021 01:09

Вкладник-21 написав: Surfer У каких ещё? Можно назвать все? Ведь скоро нужно будет депозит из ЗемКап куда-то пристроить, так не хотелось бы опять положить в проблемный банк. У каких ещё? Можно назвать все? Ведь скоро нужно будет депозит из ЗемКап куда-то пристроить, так не хотелось бы опять положить в проблемный банк.

Не хочу раньше времени навордить тень на плетень. Понимаете, если у земели это был целый ряд разносторонних проблемм, и по этому комплексу было совершенно очевидно что этот клиент скоро гикнется, то у других это пока точечные траблы - например отсутствие копеечных (10-20К) денег в кассе в разгар рабочего дня и работа только за счет заноса кеша с улицы. Может это случайность , сезон летних отпусков когда все вымирает, хз, пока не хочу создавать паники. Вместе с тем я сам планирую пополнять не заполненные слоты отчасти в тех банках, которые были мной отмечены как проблемные, все равно там ставки одни из лучших на дынный момент. Ну гигнется еще и этот - через пару недель выдадут тело с %%, а может успеет долежать до конца срока, в первый раз что ли. Старый гусарский принцип - жадность и отвага меня еще не подводил в этой сфере, чего и вам желаю.