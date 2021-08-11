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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:38

Surfer У каких ещё? Можно назвать все? Ведь скоро нужно будет депозит из ЗемКап куда-то пристроить, так не хотелось бы опять положить в проблемный банк.
Вкладник-21
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 23:53

Re: Банк Земельний Капiтал

Amethyst написав:
  Вкладник-21 написав:Всё, ввели ВА.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-kb-z ... spromojnih

Тэкс-тэкс-тээкс, получим еще одну Довідку на отмыв денюшек :)
А что за довидка?
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 01:09

  Вкладник-21 написав:Surfer У каких ещё? Можно назвать все? Ведь скоро нужно будет депозит из ЗемКап куда-то пристроить, так не хотелось бы опять положить в проблемный банк.


Не хочу раньше времени навордить тень на плетень. Понимаете, если у земели это был целый ряд разносторонних проблемм, и по этому комплексу было совершенно очевидно что этот клиент скоро гикнется, то у других это пока точечные траблы - например отсутствие копеечных (10-20К) денег в кассе в разгар рабочего дня и работа только за счет заноса кеша с улицы. Может это случайность , сезон летних отпусков когда все вымирает, хз, пока не хочу создавать паники. Вместе с тем я сам планирую пополнять не заполненные слоты отчасти в тех банках, которые были мной отмечены как проблемные, все равно там ставки одни из лучших на дынный момент. Ну гигнется еще и этот - через пару недель выдадут тело с %%, а может успеет долежать до конца срока, в первый раз что ли. Старый гусарский принцип - жадность и отвага меня еще не подводил в этой сфере, чего и вам желаю.
Surfer
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 01:12

  Amethyst написав:
  Вкладник-21 написав:Всё, ввели ВА.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-kb-z ... spromojnih

Тэкс-тэкс-тээкс, получим еще одну Довідку на отмыв денюшек :)


А договор или архив договоров самих депозитов разве не одно и то же ? Они меньше котируется в данном вопросе ?
Surfer
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 06:43

  Surfer написав:у земели это был целый ряд разносторонних проблемм, и по этому комплексу было совершенно очевидно что этот клиент скоро гикнется

Ну, задним то числом - легко делать прогнозы )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 06:57

Re: Банк Земельний Капiтал

  alter написав:А что за довидка?
если фонд вам выплатил возмещение эти деньги считаются белыми, только довидку они не дают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 07:39

  smarisha написав:kostya77 карты не работают: в магазине отклонили, п2п не работает, в банкоматы не ходила, на горячей линии ссылаются на технические проблемы(


походу закончился депозит в платежной системе и это были первые ласточки капута
VetalUA
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