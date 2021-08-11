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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:06

  pfauter написав:Подскажите. По закону когда должны начать выплаты? На сайте фгвфо пока тишина.

По разному.
Иногда через неделю, как было с Трастом, Вектором и Богуславом.
Иногда через два дня, как было с ВТБ
Но, в основном, мурыжат месяц-полтора.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:28

  Вкладник-21 написав:Всё, ввели ВА.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-kb-z ... spromojnih


да, аккурат в день минимального доллара, спасибо, бл :twisted:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:45

  cohan написав:
  Вкладник-21 написав:Всё, ввели ВА.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-kb-z ... spromojnih


да, аккурат в день минимального доллара, спасибо, бл :twisted:

та лаано, я вааще жду 26.51 до 20 авг 8)
Amethyst
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