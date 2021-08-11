Банк Земельний Капiтал

По разному.
Иногда через неделю, как было с Трастом, Вектором и Богуславом.
Иногда через два дня, как было с ВТБ
Но, в основном, мурыжат месяц-полтора.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 11:06
Додано: Чет 12 сер, 2021 11:28
да, аккурат в день минимального доллара, спасибо, бл
Додано: Чет 12 сер, 2021 11:45
та лаано, я вааще жду 26.51 до 20 авг
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