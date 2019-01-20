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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:06

  pfauter написав:Подскажите. По закону когда должны начать выплаты? На сайте фгвфо пока тишина.

По разному.
Иногда через неделю, как было с Трастом, Вектором и Богуславом.
Иногда через два дня, как было с ВТБ
Но, в основном, мурыжат месяц-полтора.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:28

  Вкладник-21 написав:Всё, ввели ВА.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-kb-z ... spromojnih


да, аккурат в день минимального доллара, спасибо, бл :twisted:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:45

  cohan написав:
  Вкладник-21 написав:Всё, ввели ВА.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-kb-z ... spromojnih


да, аккурат в день минимального доллара, спасибо, бл :twisted:

та лаано, я вааще жду 26.51 до 20 авг 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:55

  Amethyst написав:
  cohan написав:
  Вкладник-21 написав:Всё, ввели ВА.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-kb-z ... spromojnih


да, аккурат в день минимального доллара, спасибо, бл :twisted:

та лаано, я вааще жду 26.51 до 20 авг 8)


так отдадут же в сентябре ) или еще позже
ну и на том спасибо :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:23

  mustbe написав:
  Surfer написав:у земели это был целый ряд разносторонних проблемм, и по этому комплексу было совершенно очевидно что этот клиент скоро гикнется

Ну, задним то числом - легко делать прогнозы )


Вот из за таких вот нудных клованов сюда и заходить не хочется, кстати не только мне. С мая здесь ничего не писал, а в соседней ветке точно описал часть конкретных критериев, по которым точно определил предсмертное состояние еще за месяц - полтора до того как.
Surfer
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:45

  Surfer написав:в соседней ветке точно описал часть конкретных критериев, по которым точно определил предсмертное состояние еще за месяц - полтора до того как.

Покажите сообщение месячной давности о том, что через месяц эта банка сдохнет.
А без этого - всё это пустые слова. Объяснение с умным видом свершившегося факта.
Прогнозировать, что гусарская банка когда-нибудь сдохнет - много ума не надо )
mustbe
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