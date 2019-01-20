Банк Земельний Капiтал

По разному.
Иногда через неделю, как было с Трастом, Вектором и Богуславом.
Иногда через два дня, как было с ВТБ
Но, в основном, мурыжат месяц-полтора.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 11:06
Додано: Чет 12 сер, 2021 11:28
да, аккурат в день минимального доллара, спасибо, бл
Додано: Чет 12 сер, 2021 11:45
та лаано, я вааще жду 26.51 до 20 авг
Додано: Чет 12 сер, 2021 12:55
так отдадут же в сентябре ) или еще позже
ну и на том спасибо
Додано: Чет 12 сер, 2021 15:23
Вот из за таких вот нудных клованов сюда и заходить не хочется, кстати не только мне. С мая здесь ничего не писал, а в соседней ветке точно описал часть конкретных критериев, по которым точно определил предсмертное состояние еще за месяц - полтора до того как.
Додано: Чет 12 сер, 2021 15:45
Покажите сообщение месячной давности о том, что через месяц эта банка сдохнет.
А без этого - всё это пустые слова. Объяснение с умным видом свершившегося факта.
Прогнозировать, что гусарская банка когда-нибудь сдохнет - много ума не надо )
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