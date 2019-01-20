Банк Земельний Капiтал

Додано: Чет 12 сер, 2021 16:26

mustbe написав: Surfer написав: в соседней ветке точно описал часть конкретных критериев, по которым точно определил предсмертное состояние еще за месяц - полтора до того как. в соседней ветке точно описал часть конкретных критериев, по которым точно определил предсмертное состояние еще за месяц - полтора до того как.

Покажите сообщение месячной давности о том, что через месяц эта банка сдохнет.

А без этого - всё это пустые слова. Объяснение с умным видом свершившегося факта.

Прогнозировать, что гусарская банка когда-нибудь сдохнет - много ума не надо ) Покажите сообщение месячной давности о том, что через месяц эта банка сдохнет.А без этого - всё это пустые слова. Объяснение с умным видом свершившегося факта.Прогнозировать, что гусарская банка когда-нибудь сдохнет - много ума не надо )

клован , какой месяц назад, я в предыдущем сообщении тебе черным по белому написал что с начала мая здесь не писал, неужели не доходит ? Отчасти из за таких нудных клованов как ты, которых здесь пруд пруди, а часть четких критерии с которыми я столкнулся и по которым я это заключил еще месяц - полтора назад описал в соседней ветке еще вчера. Но дятлам все все мимо ушей пролетает, но вы дажде не представляете как мне до одного места высеры таких вот нудных клоунов, тьфу.