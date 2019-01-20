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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 11:06
pfauter написав:
Подскажите. По закону когда должны начать выплаты? На сайте фгвфо пока тишина.
По разному.
Иногда через неделю, как было с Трастом, Вектором и Богуславом.
Иногда через два дня, как было с ВТБ
Но, в основном, мурыжат месяц-полтора.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:23
mustbe написав: Surfer написав:
у земели это был целый ряд разносторонних проблемм, и по этому комплексу было совершенно очевидно что этот клиент скоро гикнется
Ну, задним то числом - легко делать прогнозы )
Вот из за таких вот нудных клованов сюда и заходить не хочется, кстати не только мне. С мая здесь ничего не писал, а в соседней ветке точно описал часть конкретных критериев, по которым точно определил предсмертное состояние еще за месяц - полтора до того как.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:45
Surfer написав:
в соседней ветке точно описал часть конкретных критериев, по которым точно определил предсмертное состояние еще за месяц - полтора до того как.
Покажите сообщение месячной давности о том, что через месяц эта банка сдохнет.
А без этого - всё это пустые слова. Объяснение с умным видом свершившегося факта.
Прогнозировать, что гусарская банка когда-нибудь сдохнет - много ума не надо )
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Додано: Чет 12 сер, 2021 16:26
mustbe написав: Surfer написав:
в соседней ветке точно описал часть конкретных критериев, по которым точно определил предсмертное состояние еще за месяц - полтора до того как.
Покажите сообщение месячной давности о том, что через месяц эта банка сдохнет.
А без этого - всё это пустые слова. Объяснение с умным видом свершившегося факта.
Прогнозировать, что гусарская банка когда-нибудь сдохнет - много ума не надо )
клован , какой месяц назад, я в предыдущем сообщении тебе черным по белому написал что с начала мая здесь не писал, неужели не доходит ? Отчасти из за таких нудных клованов как ты, которых здесь пруд пруди, а часть четких критерии с которыми я столкнулся и по которым я это заключил еще месяц - полтора назад описал в соседней ветке еще вчера. Но дятлам все все мимо ушей пролетает, но вы дажде не представляете как мне до одного места высеры таких вот нудных клоунов, тьфу.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 16:26
mustbe написав:
Прогнозировать, что гусарская банка когда-нибудь сдохнет - много ума не надо )
для таких банок такой прогноз и не нужен, это полюбэ это их штатный режим
Вот нужно взять за правило, шо и %% нуна пересчитывать с учетом 2 мес на погребение
Про курс валютообмена не говорю, бо я просто гусарам валюты не даю, себе нужна
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Додано: Чет 12 сер, 2021 16:30
Surfer написав:
часть четких критерии с которыми я столкнулся и по которым я это заключил еще месяц - полтора назад описал в соседней ветке еще вчера
Ну, понятно.
После того как сдохнет очередная банка - не забудьте сообщить, что это вам было чётко видно ещё за месяц )
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Додано: Чет 12 сер, 2021 16:33
Amethyst написав: mustbe написав:
Прогнозировать, что гусарская банка когда-нибудь сдохнет - много ума не надо )
для таких банок такой прогноз и не нужен, это полюбэ это их штатный режим
Вот нужно взять за правило, шо и %% нуна пересчитывать с учетом 2 мес на погребение
Про курс валютообмена не говорю, бо я просто гусарам валюты не даю, себе нужна
зареєстрований Національним банком
України 31 січня 1994 року за № 236.
Банк зарегистрирован в 1994 году. за 27 лет много напрогнозировать дефолтов можно было ? Только вот рееальные и совершенно четкие проблеммы появимлись месяц - полтора назад.
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