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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:35

  mustbe написав:
  Surfer написав:часть четких критерии с которыми я столкнулся и по которым я это заключил еще месяц - полтора назад описал в соседней ветке еще вчера

Ну, понятно.
После того как сдохнет очередная банка - не забудьте сообщить, что это вам было чётко видно ещё за месяц )


у клована как это и полагается завышенное ЧСВ, и он считает что все перед ним отчитываться должны. Как это сиптоматично. И весь форум в таких - от этого деградация и продолжается.
Surfer
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:43

  Surfer написав:Только вот рееальные и совершенно четкие проблеммы появимлись месяц - полтора назад.

Проблемы бывают у всех банок.
А после того, как событие случилось - очень легко с умным видом и надутыми щеками объяснять: почему именно.
Объяснять прошлое - гораздо легче, чем прогнозировать будущее )
mustbe
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  #<1 ... 61626364
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