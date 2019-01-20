Банк Земельний Капiтал

у клована как это и полагается завышенное ЧСВ, и он считает что все перед ним отчитываться должны. Как это сиптоматично. И весь форум в таких - от этого деградация и продолжается.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 16:35
у клована как это и полагается завышенное ЧСВ, и он считает что все перед ним отчитываться должны. Как это сиптоматично. И весь форум в таких - от этого деградация и продолжается.
Додано: Чет 12 сер, 2021 16:43
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