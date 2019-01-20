Банк Земельний Капiтал

Тэкс-тэкс-тээкс, получим еще одну Довідку на отмыв денюшек
А договор или архив договоров самих депозитов разве не одно и то же ? Они меньше котируется в данном вопросе ?
Таки да, виплата з Фонду - приємний/втішний бонус (для тих, у кого <200 т.) : виплата з Фонду є джерелом походження коштів при фінмоніторингу. Береться виписка з рахунку, у якій повинно бути зазначено призначення платежу, що кошти від Фонду. Тому давайте кандидатів на неплатоспроможність для легалізації доходів!)
У світлі недавно прийнятого закону про нульову декларацію це очевидно вигідніший шлях легалізації доходів. Для інформації, найменша ставка податку на непідтверджені доходи при нульовій декларації - 2,5 % при купівлі ОВДП
Ps. Депозитні договори, виписки по них, квитанції тощо не є підтвердженням джерела доходів.
iov написав:PPO "Береться виписка з рахунку, у якій повинно бути зазначено призначення платежу, що кошти від Фонду." - Хто має надати цю виписку? банк-агент, що буде виплачувати? фонд? земельний капітал?
Банк агент. Некоторые с небольшим нажимом давали такие ПП. Лишние 5 мин. Пусть будет легализация.