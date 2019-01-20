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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:44

  Surfer написав:
  Amethyst написав:
  Вкладник-21 написав:Всё, ввели ВА.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-kb-z ... spromojnih

Тэкс-тэкс-тээкс, получим еще одну Довідку на отмыв денюшек :)


А договор или архив договоров самих депозитов разве не одно и то же ? Они меньше котируется в данном вопросе ?


Таки да, виплата з Фонду - приємний/втішний бонус (для тих, у кого <200 т.) : виплата з Фонду є джерелом походження коштів при фінмоніторингу.
Береться виписка з рахунку, у якій повинно бути зазначено призначення платежу, що кошти від Фонду.
Тому давайте кандидатів на неплатоспроможність для легалізації доходів!)

У світлі недавно прийнятого закону про нульову декларацію це очевидно вигідніший шлях легалізації доходів. Для інформації, найменша ставка податку на непідтверджені доходи при нульовій декларації - 2,5 % при купівлі ОВДП

Ps. Депозитні договори, виписки по них, квитанції тощо не є підтвердженням джерела доходів.
PPO
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:59

PPO "Береться виписка з рахунку, у якій повинно бути зазначено призначення платежу, що кошти від Фонду." - Хто має надати цю виписку? банк-агент, що буде виплачувати? фонд? земельний капітал?
iov
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:01

Re: Банк Земельний Капiтал

  iov написав:Хто має надати цю виписку? банк-агент, що буде виплачувати?

ага, агент
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:04

Re: Банк Земельний Капiтал

iov написав:PPO "Береться виписка з рахунку, у якій повинно бути зазначено призначення платежу, що кошти від Фонду." - Хто має надати цю виписку? банк-агент, що буде виплачувати? фонд? земельний капітал?


Банк агент. Некоторые с небольшим нажимом давали такие ПП. Лишние 5 мин. Пусть будет легализация.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:10

lel ПП- платежное поручение? его у менеджера просить, кассир же не сделает?
iov
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:20

Странно, что НБУ публично огласил полный текст своего решения об отнесении банка к неплатежеспособным, которое является банковской тайной:
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Deci ... 21_400-rsh
Востаннє редагувалось Igneus в Чет 12 сер, 2021 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:20

Re: Банк Земельний Капiтал

iov написав:lel ПП- платежное поручение? его у менеджера просить, кассир же не сделает?
Да. И предварительно посмотреть назначение.
По последней выплате ВТБ по двум акка м дали. Где не настояли- просто зачисление на карту. Без указания источника.
lel
 
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