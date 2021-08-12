Банк Земельний Капiтал

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 22:15
PPO А виплата хиба не готівкою здіснюється? На одержання готівки з каси також виписку зроблять?
Додано: Чет 12 сер, 2021 22:28
Додано: Чет 12 сер, 2021 23:19
Это было банковкой тайной на момент составления текста и принятия решения. После введения ВА - это уже не банковская тайна. Есть порядок, согласно которому некоторые решения НБУ становятся публичными через некоторое время.
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