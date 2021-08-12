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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 22:15
PPO А виплата хиба не готівкою здіснюється? На одержання готівки з каси також виписку зроблять?
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iov
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Додано: Чет 12 сер, 2021 22:28
iov написав:PPO
А виплата хиба не готівкою здіснюється? На одержання готівки з каси також виписку зроблять?
Выплата как хошь.но и в кассовом ордере пишут выплата от понда,а понд это как овгз считай,объект гос.права ст.3 про фонд.Это самый белый нал))
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Мизантрóп
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Додано: Чет 12 сер, 2021 23:19
Это было банковкой тайной на момент составления текста и принятия решения. После введения ВА - это уже не банковская тайна. Есть порядок, согласно которому некоторые решения НБУ становятся публичными через некоторое время.
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rsq
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