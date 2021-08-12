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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:15

PPO А виплата хиба не готівкою здіснюється? На одержання готівки з каси також виписку зроблять?
iov
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:28

  iov написав:PPO А виплата хиба не готівкою здіснюється? На одержання готівки з каси також виписку зроблять?

Выплата как хошь.но и в кассовом ордере пишут выплата от понда,а понд это как овгз считай,объект гос.права ст.3 про фонд.Это самый белый нал))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 23:19

  Igneus написав:Странно, что НБУ публично огласил полный текст своего решения об отнесении банка к неплатежеспособным, которое является банковской тайной:
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Deci ... 21_400-rsh


Это было банковкой тайной на момент составления текста и принятия решения. После введения ВА - это уже не банковская тайна. Есть порядок, согласно которому некоторые решения НБУ становятся публичными через некоторое время.
rsq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 01:34

  iov написав:PPO А виплата хиба не готівкою здіснюється? На одержання готівки з каси також виписку зроблять?

В будь-якому випадку вимагайте від менеджера документ, за яким вам роблять виплату і в якому повинні бути необхідні відомості, що підтверджують, що це виплата в порядку відшкодування.
Є особливості: 1) коли в межах 200 т. від Фонду; 2) в порядку 4 черги від адміністрації банку-банкрута (було у випадку ВТБ).
Деталі можу плутати зараз.
Але для фінмона проходять документи стосовно цих двох ситуацій.
PPO
 
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