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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 22:15
PPO А виплата хиба не готівкою здіснюється? На одержання готівки з каси також виписку зроблять?
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iov
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Додано: Чет 12 сер, 2021 22:28
iov написав:PPO
А виплата хиба не готівкою здіснюється? На одержання готівки з каси також виписку зроблять?
Выплата как хошь.но и в кассовом ордере пишут выплата от понда,а понд это как овгз считай,объект гос.права ст.3 про фонд.Это самый белый нал))
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Мизантрóп
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Додано: Чет 12 сер, 2021 23:19
Это было банковкой тайной на момент составления текста и принятия решения. После введения ВА - это уже не банковская тайна. Есть порядок, согласно которому некоторые решения НБУ становятся публичными через некоторое время.
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rsq
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 01:34
iov написав:PPO
А виплата хиба не готівкою здіснюється? На одержання готівки з каси також виписку зроблять?
В будь-якому випадку вимагайте від менеджера документ, за яким вам роблять виплату і в якому повинні бути необхідні відомості, що підтверджують, що це виплата в порядку відшкодування.
Є особливості: 1) коли в межах 200 т. від Фонду; 2) в порядку 4 черги від адміністрації банку-банкрута (було у випадку ВТБ).
Деталі можу плутати зараз.
Але для фінмона проходять документи стосовно цих двох ситуацій.
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PPO
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 04:48
PPO написав: iov написав:PPO
А виплата хиба не готівкою здіснюється? На одержання готівки з каси також виписку зроблять?
В будь-якому випадку вимагайте від менеджера документ, за яким вам роблять виплату і в якому повинні бути необхідні відомості, що підтверджують, що це виплата в порядку відшкодування.
Є особливості: 1) коли в межах 200 т. від Фонду; 2) в порядку 4 черги від адміністрації банку-банкрута (було у випадку ВТБ).
Деталі можу плутати зараз.
Але для фінмона проходять документи стосовно цих двох ситуацій.
определитель для каких целей вам такая бумага и второе,в госбанках эту процедуру упростили,поэтому из-за бумаги на 200к раздули впустую , не имхо.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:23
Проценты по депозитам начисляются (и выплачиваются фондом) по день объявления банка неплатежеспособным включительно?
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Кащей
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:22
Если депо заканчивается в конце августа есть шанс что его выплатят полностьют(чуть больше 200к) или уже все? С 11 августа все заморожено?
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rationalism2
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:34
rationalism2 написав:
Если депо заканчивается в конце августа есть шанс что его выплатят полностьют(чуть больше 200к) или уже все? С 11 августа все заморожено?
Фонд выплатит гарантированно 200к. когда начнутся выплаты. Остальное четвёртая очередь, по которой очень мало кто из банков выплачивал
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velvet
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