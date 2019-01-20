RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:52

coulthard

А кто ещё кандидаты на вылет кроме Земкапа?
бульбик
 
Повідомлень: 718
З нами з: 21.05.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:52

  AlexSV написав:
  velvet написав:
  rationalism2 написав:Если депо заканчивается в конце августа есть шанс что его выплатят полностьют(чуть больше 200к) или уже все? С 11 августа все заморожено?

Фонд выплатит гарантированно 200к. когда начнутся выплаты. Остальное четвёртая очередь, по которой очень мало кто из банков выплачивал

Насколько я знаю, если во время ликвидации банка, повышается сумма гарантированного возмещения, то все вкладчики с суммой более 200 тыс получают дополнительное возмещение, но не более новой суммы гарантированного возмещения.

О повышении говорят уже не один год
velvet
 
Повідомлень: 3960
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:06

  coulthard написав:Ви справді думаєте, що зараз піднімуть розмір фонду?
Я думаю, що ЗК тільки перший - за ним підуть інші. Ніхто розмір відшкодування піднімати в найближчій рік не буде.


будут
во-первых, обещано до конца года,
а во-вторых - амнистия, где надо заводить на счета да еще и год лежать
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2390
З нами з: 27.09.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:14

  AlexSV написав:
  velvet написав:
  rationalism2 написав:Если депо заканчивается в конце августа есть шанс что его выплатят полностьют(чуть больше 200к) или уже все? С 11 августа все заморожено?

Фонд выплатит гарантированно 200к. когда начнутся выплаты. Остальное четвёртая очередь, по которой очень мало кто из банков выплачивал

Насколько я знаю, если во время ликвидации банка, повышается сумма гарантированного возмещения, то все вкладчики с суммой более 200 тыс получают дополнительное возмещение, но не более новой суммы гарантированного возмещения.

Это Вы наверно путаете с "4 очередью". Тут до неё врядли дойдёт
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15102
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8186 раз.
Подякували: 3967 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:26

  cohan написав:
  coulthard написав:Ви справді думаєте, що зараз піднімуть розмір фонду?
Я думаю, що ЗК тільки перший - за ним підуть інші. Ніхто розмір відшкодування піднімати в найближчій рік не буде.


будут
во-первых, обещано до конца года,
а во-вторых - амнистия, где надо заводить на счета да еще и год лежать

Извините, если вопрос наивный. Кому амнистия и зачем год лежать?
darmet
 
Повідомлень: 2512
З нами з: 29.03.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:40

  cohan написав:будут
во-первых, обещано до конца года

А во-вторых - ничего никому не обещано.
Это всё влажные мечты )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5750
З нами з: 27.12.17
Подякував: 114 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 63646566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, la9, larnic, ramaz, triniarin і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9685, 9686, 9687
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
96863 12144517
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 15:03
Alfa_Bank
Банк Восток 1 ... 58, 59, 60
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
598 376797
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 14:54
Flamingo
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4940, 4941, 4942
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49417 6515167
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 13:47
triniarin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96864)
13.08.2021 16:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.