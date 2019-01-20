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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:52
coulthard
А кто ещё кандидаты на вылет кроме Земкапа?
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:52
AlexSV написав: velvet написав: rationalism2 написав:
Если депо заканчивается в конце августа есть шанс что его выплатят полностьют(чуть больше 200к) или уже все? С 11 августа все заморожено?
Фонд выплатит гарантированно 200к. когда начнутся выплаты. Остальное четвёртая очередь, по которой очень мало кто из банков выплачивал
Насколько я знаю, если во время ликвидации банка, повышается сумма гарантированного возмещения, то все вкладчики с суммой более 200 тыс получают дополнительное возмещение, но не более новой суммы гарантированного возмещения.
О повышении говорят уже не один год
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velvet
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:06
coulthard написав:
Ви справді думаєте, що зараз піднімуть розмір фонду?
Я думаю, що ЗК тільки перший - за ним підуть інші. Ніхто розмір відшкодування піднімати в найближчій рік не буде.
будут
во-первых, обещано до конца года,
а во-вторых - амнистия, где надо заводить на счета да еще и год лежать
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cohan
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:14
AlexSV написав: velvet написав: rationalism2 написав:
Если депо заканчивается в конце августа есть шанс что его выплатят полностьют(чуть больше 200к) или уже все? С 11 августа все заморожено?
Фонд выплатит гарантированно 200к. когда начнутся выплаты. Остальное четвёртая очередь, по которой очень мало кто из банков выплачивал
Насколько я знаю, если во время ликвидации банка, повышается сумма гарантированного возмещения, то все вкладчики с суммой более 200 тыс получают дополнительное возмещение, но не более новой суммы гарантированного возмещения.
Это Вы наверно путаете с "4 очередью". Тут до неё врядли дойдёт
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:26
cohan написав: coulthard написав:
Ви справді думаєте, що зараз піднімуть розмір фонду?
Я думаю, що ЗК тільки перший - за ним підуть інші. Ніхто розмір відшкодування піднімати в найближчій рік не буде.
будут
во-первых, обещано до конца года,
а во-вторых - амнистия, где надо заводить на счета да еще и год лежать
Извините, если вопрос наивный. Кому амнистия и зачем год лежать?
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darmet
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:40
cohan написав:
будут
во-первых, обещано до конца года
А во-вторых - ничего никому не обещано.
Это всё влажные мечты )
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