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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:52

coulthard

А кто ещё кандидаты на вылет кроме Земкапа?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:52

  AlexSV написав:
  velvet написав:
  rationalism2 написав:Если депо заканчивается в конце августа есть шанс что его выплатят полностьют(чуть больше 200к) или уже все? С 11 августа все заморожено?

Фонд выплатит гарантированно 200к. когда начнутся выплаты. Остальное четвёртая очередь, по которой очень мало кто из банков выплачивал

Насколько я знаю, если во время ликвидации банка, повышается сумма гарантированного возмещения, то все вкладчики с суммой более 200 тыс получают дополнительное возмещение, но не более новой суммы гарантированного возмещения.

О повышении говорят уже не один год
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:06

  coulthard написав:Ви справді думаєте, що зараз піднімуть розмір фонду?
Я думаю, що ЗК тільки перший - за ним підуть інші. Ніхто розмір відшкодування піднімати в найближчій рік не буде.


будут
во-первых, обещано до конца года,
а во-вторых - амнистия, где надо заводить на счета да еще и год лежать
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:14

  AlexSV написав:
  velvet написав:
  rationalism2 написав:Если депо заканчивается в конце августа есть шанс что его выплатят полностьют(чуть больше 200к) или уже все? С 11 августа все заморожено?

Фонд выплатит гарантированно 200к. когда начнутся выплаты. Остальное четвёртая очередь, по которой очень мало кто из банков выплачивал

Насколько я знаю, если во время ликвидации банка, повышается сумма гарантированного возмещения, то все вкладчики с суммой более 200 тыс получают дополнительное возмещение, но не более новой суммы гарантированного возмещения.

Это Вы наверно путаете с "4 очередью". Тут до неё врядли дойдёт
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:26

  cohan написав:
  coulthard написав:Ви справді думаєте, що зараз піднімуть розмір фонду?
Я думаю, що ЗК тільки перший - за ним підуть інші. Ніхто розмір відшкодування піднімати в найближчій рік не буде.


будут
во-первых, обещано до конца года,
а во-вторых - амнистия, где надо заводить на счета да еще и год лежать

Извините, если вопрос наивный. Кому амнистия и зачем год лежать?
darmet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:40

  cohan написав:будут
во-первых, обещано до конца года

А во-вторых - ничего никому не обещано.
Это всё влажные мечты )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:14

[/quote]
Это Вы наверно путаете с "4 очередью". Тут до неё врядли дойдёт[/quote]
Нет, я не путаю, например сейчас у клиента 250 тыс, 200 он получает через месяц-полтора, на 50 он встаёт в 4 очередь, но в случае повышения суммы гарантированного возмещения, Фонд ему выплачивает эти 50, независимо от того, дошло до 4 очереди или нет
P.S. Единственное, что пока полностью не будут ликвидированы «монстры» типа Дельты и Фиников, сумму гарантированного возмещения поднимать не будут. Так я думаю…
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:26

  mustbe написав:
  cohan написав:будут
во-первых, обещано до конца года

А во-вторых - ничего никому не обещано.
Это всё влажные мечты )
Не обещано - это правда. Но это официальная позиция фонда.
Более того, Рада 30.06 приняла в первом чтении з/п 5542-1 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72056 , по которому сумма поднимается до 400 уже с момента вступления в силу, а с 1.1.23 - 600К.
Правда, эти нормы планируется применять к банкам, по которым вывод с рынка был начат после вступления закона в силу, так что, Дельта и Финики здесь не препятствие
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:36

  la9 написав:Более того, Рада 30.06 приняла в первом чтении...

"Приняла в первом чтении" - это чуть менее, чем ничто.
Закон - или принят, или не принят.
А в "первом чтении" - это всего лишь до "второго чтения"
mustbe
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