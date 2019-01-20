Банк Земельний Капiтал

Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:14

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Это Вы наверно путаете с "4 очередью". Тут до неё врядли дойдёт[/quote]

Нет, я не путаю, например сейчас у клиента 250 тыс, 200 он получает через месяц-полтора, на 50 он встаёт в 4 очередь, но в случае повышения суммы гарантированного возмещения, Фонд ему выплачивает эти 50, независимо от того, дошло до 4 очереди или нет

P.S. Единственное, что пока полностью не будут ликвидированы «монстры» типа Дельты и Фиников, сумму гарантированного возмещения поднимать не будут. Так я думаю…