Банк Земельний Капiтал

rationalism2 написав:Если депо заканчивается в конце августа есть шанс что его выплатят полностьют(чуть больше 200к) или уже все? С 11 августа все заморожено?
Фонд выплатит гарантированно 200к. когда начнутся выплаты. Остальное четвёртая очередь, по которой очень мало кто из банков выплачивал
Насколько я знаю, если во время ликвидации банка, повышается сумма гарантированного возмещения, то все вкладчики с суммой более 200 тыс получают дополнительное возмещение, но не более новой суммы гарантированного возмещения.
rationalism2 написав:Если депо заканчивается в конце августа есть шанс что его выплатят полностьют(чуть больше 200к) или уже все? С 11 августа все заморожено?
Фонд выплатит гарантированно 200к. когда начнутся выплаты. Остальное четвёртая очередь, по которой очень мало кто из банков выплачивал
Насколько я знаю, если во время ликвидации банка, повышается сумма гарантированного возмещения, то все вкладчики с суммой более 200 тыс получают дополнительное возмещение, но не более новой суммы гарантированного возмещения.
Это Вы наверно путаете с "4 очередью". Тут до неё врядли дойдёт
[/quote] Это Вы наверно путаете с "4 очередью". Тут до неё врядли дойдёт[/quote] Нет, я не путаю, например сейчас у клиента 250 тыс, 200 он получает через месяц-полтора, на 50 он встаёт в 4 очередь, но в случае повышения суммы гарантированного возмещения, Фонд ему выплачивает эти 50, независимо от того, дошло до 4 очереди или нет P.S. Единственное, что пока полностью не будут ликвидированы «монстры» типа Дельты и Фиников, сумму гарантированного возмещения поднимать не будут. Так я думаю…
cohan написав:будут во-первых, обещано до конца года
А во-вторых - ничего никому не обещано. Это всё влажные мечты )
Не обещано - это правда. Но это официальная позиция фонда. Более того, Рада 30.06 приняла в первом чтении з/п 5542-1 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72056 , по которому сумма поднимается до 400 уже с момента вступления в силу, а с 1.1.23 - 600К. Правда, эти нормы планируется применять к банкам, по которым вывод с рынка был начат после вступления закона в силу, так что, Дельта и Финики здесь не препятствие